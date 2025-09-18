El plantel de Emelec reclama cuatro meses sin recibir pagos

Emelec vive un momento complicado dentro y fuera del campo de juego pues, después de perder el Clásico del Astillero por goleada ante Barcelona SC, los jugadores reclaman que no han recibido su sueldo por cuatro meses.

De acuerdo a información del periodista Javier Ruiz, todo el plantel no ha recibido el pago de los últimos meses, incluso Christian Cueva ha reclamado valores pendientes a toda la directiva.

La dirigencia de Jorge Guzmán le dio una promesa a los jugadores de regularizar los valores pendientes y esperan realizar el primer pago hasta el 20 de septiembre.

Lea más: El Clásico del Astillero tuvo menos de 10 mil asistentes pagados en el estadio George Capwell

En caso de que no se realice la cancelación, el plantel del bombillo analizará tomar medidas para forzar a la directiva el pago.