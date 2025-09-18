Fútbol Nacional
El plantel de Emelec reclama cuatro meses sin recibir pagos

El plantel de Emelec vive un momento complicado, después de que algunos futbolistas como Christian Cueva reclaman la fata de pago de cuatro meses de sueldo.

   
    Los jugadores reclaman varios meses de pago al plantel.( API )
Emelec vive un momento complicado dentro y fuera del campo de juego pues, después de perder el Clásico del Astillero por goleada ante Barcelona SC, los jugadores reclaman que no han recibido su sueldo por cuatro meses.

De acuerdo a información del periodista Javier Ruiz, todo el plantel no ha recibido el pago de los últimos meses, incluso Christian Cueva ha reclamado valores pendientes a toda la directiva.

La dirigencia de Jorge Guzmán le dio una promesa a los jugadores de regularizar los valores pendientes y esperan realizar el primer pago hasta el 20 de septiembre.

En caso de que no se realice la cancelación, el plantel del bombillo analizará tomar medidas para forzar a la directiva el pago.

Emelec cayó 4-0 ante Barcelona SC en el Clásico del Astillero.
Emelec cayó 4-0 ante Barcelona SC en el Clásico del Astillero. ( API )

Sin embargo, Emelec no podrá utilizar las taquillas de los próximos partidos para conseguir los recursos, ya que jugará sin público por los cuatro siguientes partidos.

Además, el periodista José Alberto Molestina reportó que las demandas de Miler Bolaños, Leandro Vega, Miguel Falero, entre otros, superan el USD 1 millón para Emelec.

Ahora, este domingo 21 de septiembre, Emelec recibirá a El Nacional por la penúltima fecha de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim y el bombillo no depende de si mismo para clasificar al hexagonal principal.

