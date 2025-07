Pitana admite crisis en el arbitraje ecuatoriano y apunta al VAR como parte del problema

El presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje (CNA), el argentno Néstor Pitana, expresó su preocupación por el bajo rendimiento de los árbitros ecuatorianos en las últimas tres jornadas del campeonato.

En la jornada 19, los árbitros más criticados fueron Yerson Zambrano por el Independiente del Valle vs. Barcelona SC; Gabriel González en el Orense vs. Técnico Universitario; y Lenin Quiñónez en el Delfín vs. Liga de Quito.

En una entrevista con diario Extra, Pitana fue contundente al señalar errores de criterio en decisiones arbitrales y fallas técnicas del VAR. Según explicó, las cámaras no han ofrecido los ángulos adecuados para jugadas clave, lo que ha dificultado el análisis en situaciones como penales, juego brusco o conductas violentas.

“En momentos claves, las cámaras están enfocadas en la hinchada, no en la jugada”, dijo Pitana, sin especificar por qué razón las cámaras del VAR han estado apuntando a la gente, cuando su función es seguir las acciones en la cancha.

Javier Rabanal: “No saben usar el VAR, o no quieren"

El exárbitro mundialista también reconoció una falta de comunicación entre los referís que están en la cancha y los que están en la cabina del VAR.

La preparación integral de los árbitros es competencia de la comisión que hoy en día dirige Pitana y que está bajo responsabilidad directa de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).