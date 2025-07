El director técnico de Independiente del Valle, Javier Rabanal, no ocultó su malestar por el arbitraje tras empatar 1-1 contra Barcelona SC.

"Durante 60 minutos fuimos inmensamente superiores, no los hemos casi dejado acercarse a nuestra área y ha tenido que ser una expulsión la que cambie el partido, una expulsión que además no fue", reclamó Rabanal al rendimiento arbitral de Yerson Zambrano, quien comandó el partido.

El técnico español también cuestionó fuertemente el uso del VAR en la LigaPro: “No saben usar el VAR, no saben o no quieren. Por eso estamos en la eterna discusión del por qué no hay árbitros ecuatorianos internacionales. FIFA quiere que se utilice el VAR para quitar los errores, pero en la LigaPro no se sabe utilizar, por eso nunca habrá árbitros internacionales ecuatorianos”.

"El árbitro no ha querido ir al VAR a ver la expulsión de Richard Schunke y lo han llamado para el agarrón de camiseta de Spinelli. Me perjudica a mí ciertamente, pero más le perjudica a la Liga Ecuatoriana que ellos no sepan utilizar el VAR", terminó.

IDV sigue líder en la Liga Ecuabet, sin embargo el penal no cobrado sobre Spinelli pudo romper el empate y significar una victoria.