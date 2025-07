Tres polémicos árbitros no fueron designados para la fecha 20 del campeonato nacional

En las últimas fechas del torneo ecuatoriano se ha criticado las actuaciones de los árbitros en el campeonato nacional y ya hay cambios en los jueces centrales para la próxima fecha.

En la jornada 19, los árbitros más criticados fueron Yerson Zambrano por el Independiente del Valle vs. Barcelona SC; Gabriel González en el Orense vs. Técnico Universitario; y Lenin Quiñónez en el Delfín vs. Liga de Quito. Ninguno de ellos actuará en la jornada 20.

Zambrano no pitó varias faltas e incluso, después del partido, tuvo una confrontación con Matías Fernández que le reclamó tener favoritismo en el encuentro.

González sancionó un polémico penal a favor de los machaleños en los últimos minutos del partido para vencer a los ambateños.