Pablo Magnín: "Es una vergüenza, no es que sea negativo, pero no se podía jugar, de hecho los chicos de Emelec tampoco querían"

Emelec empató sin goles contra el Deportivo Cuenca en un amistoso disputado en el Eddie Moraes Stadium de Nueva Jersey que tuvo algunas críticas por hinchas.

El duelo amistoso se dividió en dos tiempos de 30 minutos, quedó eclipsado por las quejas de los organizadores de este partido, ya que el cuadro morlaco no tenía camerinos, donde cambiarse.

Minutos después del compromiso, radioactiva compartió un audio donde se escuchan las quejas de los futbolistas colorados, entre ellos el del delantero Pablo Magnín: "En redes sociales nos muestran a todos felices, pero no es así. La estamos pasando muy mal, ayer tuvimos que pedir pizza y cola por delivery".

"Es una vergüenza, no es que sea negativo, pero no se puede jugar así, de hecho los chicos de Emelec no querían hacerlo, pero luego nos tiraron la pelota a nosotros, y jugamos mejor que ellos", agregó.

Para terminar, Magnín apuntó los malos tratos: "llevamos 3 días sin entrenar, 2 días sin comer bien y descansando mal, 6 futbolistas jugamos en posiciones distintas, y así todo jugamos mejor que ellos".