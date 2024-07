Fuego cruzado verbal. El presidente de la FEF(Federación Ecuatoriana de Fútbol), Francisco Egas, sin nombrarlo aludió a Carlos Alfaro Moreno y contó que trató de influir en la convocatoria de jugadores para la selección de fútbol de Ecuador, ante eso el ex dirigente dio su versión.

"El comunicador que antes era dirigente me pidió una reunión para meter a un jugador y poder venderlo", apuntó Egas para La Radio Redonda, acto seguido, Alfaro Moreno dedicó unas palabras en el programa de Marca 90.

Lea: Final Copa América: Colombia vs. Argentina, el mejor ataque ante la mejor defensa

"Tengo como 20 personas que me escribieron ya que sin nombrar a nadie (Francisco Egas), aparentemente lanzó un dardo hacia mí. Todo lo que dije lo hice frontalmente en reuniones públicas o privadas, imagínate si me pongo a contar reuniones íntimas y cosas que se han conversado, sobre todo en reuniones previas a elecciones de Liga Pro (...) tengo tres programas diarios para hacerte mierda (Francisco Egas) cuando me de la gana", atacó Alfaro Moreno.

Hasta el momento no hubo respuesta desde la FEF, lo cierto es que el comunicador se ha vuelto uno de los más críticos sobre Egas en relación a su administración dentro del balompié nacional.