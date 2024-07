Francisco Egas deja el silencio y se refiere al futuro director técnico de Ecuador

Francisco Egas, presidente de la FEF (Federación Ecuatoriana de Fútbol), habló en La Radio Redonda de Quito sobre la situación de la selección ecuatoriana de fútbol y el futuro del cargo de entrenador.

"Fue una sorpresa para nosotros la renuncia del técnico. Luego nos dimos cuenta que era algo que lo venía pensando hace tiempo. Nos habló de presión y de problemas familiares. Fue difícil insistir. La adaptación no fue del todo buena", empezó recordando Egas en relación a la salida de Félix Sánchez Bas.

Egas repasó el cómo se dio la salida de Sánchez Bas: "nos quedamos fríos luego del partido de Argentina con la renuncia del entrenador, se fue directo a España al día siguiente. Nos dejó un sinsabor. Estamos buscando ya el nuevo DT, queremos alguien que no desentone y se acople rápido".

Sobre las críticas recibidas por la gente, Egas señaló: "la gente tiene que entender que la Selección no es su club, acá no hay tiempo. Los ciclos son de 10 días, por microciclo se puede trabajar de 4 a 5 días. En ese poco tiempo hay que hacer cambios y adaptarse".

"Cuando vino Cruyff, el proyecto en realidad era de Antonio Cordón. Esperábamos un proyecto de largo aliento, un proyecto país. Lastimosamente la pandemia cortó eso. Esos proyectos duran 20 años, no es un proyecto fácil", enfatizó.

Profundizando, Egas reconoció que la llegada del entrenador español fue para avanzar el proceso realizado por su antecesor: "Con Félix (Sánchez Bas) pensábamos seguir con lo que dejó Alfaro. Veíamos en él a un académico del fútbol, fue uno de los técnicos más premiados de la Aspire de Qatar. Era uno de sus prodigios".

"Queremos un técnico que sintonice rápido con los jugadores. Un piloto que se suba de inmediato al barco para navegar más fuerte. Es difícil, a veces la prensa no tiene los pies sobre la tierra, no sabemos quienes somos, a todo llamamos fracaso", apuntó.

¿Cómo es el proceso de elección para el cuerpo técnico? Egas señaló: "la evaluación para elegir el técnico la toma Rodrigo (Espinoza) que es el presidente de la Comisión de Selecciones y yo. Nos asesoramos y llevamos la decisión al pleno para estar todos de acuerdo".

"Sánchez Bas nunca logró acercarse a los jugadores ni a la gente. Hubo armonía, no hubo peleas en el camerino, pero faltó esa mística en el grupo. Se ha satanizado mis reuniones con los clubes, dicen que quiero desestabilizar la LigaPro. La FEF es el gran paraguas del fútbol ecuatoriano", agregó.

"¿Hay alguna prueba que se imponen jugadores en la Selección? Eso viene de la misma gente que pedía a un lateral (que ahora está retirado) en lugar de Pervis Estupiñán. Está antipatía la provoca IDV, un equipo que se metió en la discusión",

Egas intentó citar indirectamente a un crítico suyo, revelando que un ex directivo intentó reunirse con él: "en la convocatoria de la Copa América me hubiese gustado meter algún nombre, pero el rato que haga eso me voy a mi casa. El comunicador que antes era dirigente me pidió una reunión para meter a un jugador y poder venderlo".

"Hace poco pedían a dos laterales de los equipos de Guayaquil a la Selección, que hoy están prácticamente retirados del fútbol, en lugar de Pervis que hoy es uno de los mejores laterales de la Premier. A veces se prioriza los intereses", terminó.