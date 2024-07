¿Un amistoso de barrio? Los equipos de Liga Pro se están preparando para inicio de la segunda etapa, que arranca el fin de semana del 2 de agosto. Deportivo Cuenca y Emelec tuvieron un encuentro preparatorio en Estados Unidos.

Sin embargo, a horas previas de este cotejo, el cuadro morlaco se quejó de los organizadores de este partido, ya que el cuadro morlaco no tenía camerinos, donde cambiarse.

Por esta razón, los colorados emitieron un comunicado publicado en sus redes sociales, donde manifestaron "que las condiciones para desarrollar un partido de fútbol no las tenemos. No hay camerinos, no hay baños ni seguridad".

"El club responsablemente cumplirá con el desarrollo de este encuentro, pero dejamos constancia que lo hacemos por el cariño a la hinchada que ha asistido, tanto del Deportivo Cuenca como del Club Sport Emelec", agregó el escrito.

Se disputó dos tiempos de 30 minutos. Este encuentro terminó igualado sin goles. Emelec tendrá su segundo amistoso en Estados Unidos este domingo 14 de julio ante Deportivo Marathon de Honduras.