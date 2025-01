Octavio Rivero aclaró su continuidad en Barcelona SC

Rivero acotó que “mi problema y mi descontento ya se lo hice saber a quién tenía que hacerlo. Gracias”, cerró.

Lea más: ¿Por qué Felipe Caicedo aún no debuta con Barcelona SC?



Octavio aún no ha jugado durante la pretemporada de los toreros, después de no viajar a Nueva Jersey para la Noche Amarilla y no jugar ante Manta FC por el amistoso.

Sin embargo, la intención de Rivero es quedarse en Barcelona SC, como lo comunicó el club de manera oficial.

En el 2024, el uruguayo anotó 11 goles en 17 encuentros de la segunda etapa de la LigaPro.