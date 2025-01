El presidente de Liga de Quito habló sobre la ausencia del árbitro Roddy Zambrano en la Noche Blanca

El presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, se refirió sobre la ausencia del árbitro Roddy Zambrano en la Noche Blanca 2025, que se llevó a cabo en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

"Los señores árbitros que estaban junto al señor Byron Moreno ya se encontraban presentes desde las 18:00. Nos sorprendió el llamado en el que se les prohibió participar", dijo Álvarez en una entrevista en Radio la Red.

"Vimos un comunicado del presidente de la Asociación de Árbitros, en el que se indicaba que, por el hecho de compartir el camerino con Byron Moreno, no iban a arbitrar. No sé si se sintieron ofendidos, no entendimos la situación, especialmente porque ocurrió apenas 10 minutos antes del partido", agregó.

"Como lo expresó el señor (Néstor) Pitana, dan conceptos que ignoran y siento que fue una precipitación. Cuando intentamos resolver la situación con llamadas para que explicaran qué estaba pasando, ya no hubo comunicación", añadió.

"Por fortuna, el señor Byron Moreno no había salido del estadio y pudimos resolver esa situación. Era un partido amistoso, no era oficial. Fueron tres días para hacer algún reclamo, pero para mí no cambió en absoluto el desarrollo de la Noche Blanca", finalizó.

Byron Moreno era el árbitro designado para el partido de las leyendas de Liga de Quito que duró alrededor de 15 minutos, sin embargo, terminó dirigiendo el encuentro amistoso entre Liga de Quito y Alianza Lima.

