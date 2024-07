" Recibí un mensaje del presidente de la agremiación que pese al medio millón transferido han decidido no pitar. Tampoco quisieron negociar sobre los valores a futuro o sobre un plazo para pagar”, dijo Loor.

El presidente de Liga Pro, Miguel Ángel Loor, por medio de sus redes sociales aseguró que no se ha llegado a un acuerdo con los árbitros ecuatorianos, ya que quieren que se les pague la totalidad de la deuda, es “todo o nada”.

Anoche 11pm recibí un mensaje del presidente de la agremiación que pese al medio millón transferido han decidido no pitar. Tampoco quisieron negociar sobre los valores a futuro o sobre un plazo para pagar. Aquí lo que pienso del tema: pic.twitter.com/8K9SY1UbfO

“Parece raro que la FEF no haya designado árbitros ayer en su sesión, parece que están en el juego de si paga o no. La FEF tiene una deuda mayor con los árbitros y la Copa Ecuador se sigue jugando, no se paraliza y hasta cobran menos”, añadió.

Por su parte, el presidente de la Agremiación de Árbitros de Ecuador, Luis Muentes, en una entrevista con Radio la Red, indicó que "transifieron ese porcentaje que tenían y no llena las necesidades. No se va a programar la fecha y el reinicio del campeonato".