"No me quiero quedar a la fuerza en Liga de Quito", advierte Andrés Chicaiza

El volante ofensivo ecuatoriano Luis Andrés Chicaiza sigue en la búsqueda de un club en el fútbol ecuatoriano ya que sus derechos le pertenecen a Liga de Quito, un club que no lo tiene en sus planes. El jugador no ha podido desvincularse del cuadro albo para poder arreglar como agente libre.

En consecuencia, el club que quiera contar con los servicios de Chicaiza deberá arreglar directamente con la institución. Diego Castro, directivo albo, aseveró en días anteriores que Chicaiza era una persona 'muy cerrada' al no aceptar una oferta del fútbol coreano con un sueldo 'muy superior' al que percibe en Liga.

No obstante, el oriundo de Otavalo reaccionó y dijo que le 'da gracia' porque 'es un invento'.

"Me da gracia, porque ni él (Castro) mismo se lo cree de dónde sacó esa propuesta. Me encuentro entrenando con la sub-19 (de Liga), como lo sabe todo mundo. Me hubiese encantado tener una oferta de Corea pero eso es un invento, yo he querido tratar de arreglar mi salida pero no pienso ceder como lo hice en los años anteriores", apuntó el 'Mago' en diálogo con la emisora capitalina Área Deportiva.

"Yo traje la oferta de Orense y no aceptaron, también hice la gestión por una oferta de Perú pero tampoco quisieron. No soy cerrado para nada y más bien he intentado finiquitar, pero de una manera justa. Me molesta que inventen cosas, yo les mal acostumbré los años anteriores cediendo pero este año no y eso enoja", añadió.

Por otro lado, Chicaiza asegura que no pretende generar polémica al respecto, pero pide que no dañen su imagen.

"No quiero hacer polémica, sólo aclarar. No quiero que ensucien mi nombre, yo soy agradecido con la gente que me ha dado trabajo, pero tampoco lo voy a regalar. No me quiero quedar a la fuerza en Liga, sólo quiero una salida justa pero las cosas que me plantean no son justas", concluyó.