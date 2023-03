Jeremy Sarmiento revela que un DT lo excluyó de la Selección a sus 15 años

El extremo de la selección ecuatoriana de fútbol Jeremy Sarmiento reveló que fue excluido del combinado nacional en los preparativos para la sub-15 ya que el director técnico en funciones de aquel entonces, al cual no nombró, le dijo que disponía de 'mejores jugadores' que él.

"Siempre Ecuador estuvo en mi corazón, siempre lo voy a decir. Es la Selección a la que me pegué cuando era niño. Fui a mi primer microciclo a los 13 años", arrancó diciendo el actual jugador del Brighton, de la Premier League inglesa.

"La primera vez fue fenomenal, pero la segunda, a los 14 años (en la sub-15), la convocatoria era para el Sudamericano. Ahí había un técnico que me dijo que prácticamente tenía mejores jugadores que yo y que no me iba a llevar", añadió el profesional de 21 años durante una entrevista con El Futbolero.

Sarmiento agrega que cuando fue rechazado de la Selección se lo comunicó a su padre, a quien no le cayó bien la noticia.