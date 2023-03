Pervis Estupiñán quiere 'buscar un título' con Ecuador

El lateral izquierdo de la selección ecuatoriana de fútbol Pervis Estupiñán aseguró que el combinado nacional debe buscar ser protagonista por la calidad de jugadores que tiene. Además, se refirió a la llegada del español Félix Sánchez Bas a la dirección técnica de la Tri.

"Aún no he tenido la oportunidad de hablar con él (Sánchez), pero he escuchado sus palabras, viene con mucha ilusión y ganas de dirigir a la Tri. Eso es lo que necesitamos, un estratega que venga con ganas de hacernos crecer. Queremos escalar más y más. Cuando me toque ir, trataremos de ver sus ideas y tratar de hacer las cosas bien", exteriorizó el jugador del Brighton inglés en diálogo con ESPN Ecuador.

"Tenemos mucho potencial, muchos jóvenes y a la vez gente con experiencia. Debemos pensar en pelear un poco más, buscar un título, queremos pelear en la Copa América; eso es lo que debemos plantearnos", añadió Estupiñán.

Ecuador disputará dos partidos amistosos ante Australia durante la fecha FIFA. Los mismos están programados para el 24 (04:00) y 28 (03:30) de marzo, en Sidney y Melbourne, respectivamente.