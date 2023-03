Liga Pro: Independiente del Valle y Emelec los más multados de la fecha 3

El reciente campeón de la Copa Sudamericana debe cancelar un monto de 1590 dólares , “por tomarse la foto oficial con dos niños, por no tener disponible un área para activaciones en los exteriores del estadio, reclamos indebidos y juego brusco”, detalla el comunicado.

Emelec es el equipo más multado de lo que va la Liga Pro. En total, solo en sanciones ha pagado 52.560, ante ello lo dirigentes del equipo guayaquileño publicaron una campaña en redes sociales mencionando que evitan el uso de bengalas en el escenario deportivo.

Emelec en la fecha 3 fue sancionado con 1560 dólares, “por no proveer espacio para activaciones en exteriores del estadio, club no permite el ingreso de la portabandera para ceremonia del encuentro, no permite activaciones de marketing de Liga Pro, reclamos indebidos, conducta incorrecta y juego brusco”, indica el acta.

La fecha cuatro de Liga Pro se reanuda el 2 de abril después de los amistosos de la Selección de Ecuador ante Australia este 24 y 28 de marzo en las ciudades de Sídney y Melbourne.