Néstor Pitana: “Califico mi gestión en la Comisión Nacional de Arbitraje con un 7.5”

El arbitraje del fútbol ecuatoriano vive un tenso momento, después de que varios equipos se han quejado por las actuaciones de los jueces, incluso han presentado quejas ante el máximo organismo, por<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/nestor-pitana target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/fecha-hora-donde-ver-fc-barcelona-vs-psg-willian-pacho-champions-league-LC10211820 target=_blank></a> <b></b>