Néstor Pitana: “Califico mi gestión en la Comisión Nacional de Arbitraje con un 7.5”

El presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje, Néstor Pitana, valoró su gestión desde que asumió su cargo en el 2024 hasta el presente.

   
El arbitraje del fútbol ecuatoriano vive un tenso momento, después de que varios equipos se han quejado por las actuaciones de los jueces, incluso han presentado quejas ante el máximo organismo, por lo que Néstor Pitana decidió hablar de su gestión al mando de la Comisión Nacional de Arbitraje (CNA).

El argentino asumió el cargo de presidente de la CNA, el pasado 27 de febrero del 2024, en lugar del ecuatoriano Roger Zambrano.

En una entrevista con la Radio Redonda, Pitana puntuó, sobre 10, su tiempo en el cargo y dijo que “en el fútbol no existe la perfección, califico mi gestión hasta acá con un 7.5.”, reconoció.

Por esa razón, el máximo representante de la CNA agregó que “creo que puedo dar más todavía en mi gestión en la FEF, sé que hay varias falencias”, apuntó.

Varios clubes se han quejado con la CNA por el nivel de los árbitros.
Varios clubes se han quejado con la CNA por el nivel de los árbitros. ( API )

“Creo que tengo la autoridad moral para conducir al arbitraje ecuatoriano, estamos para prestar servicios”, admitió.

Finalmente, Pitana pidió que “el árbitro tiene que despojarse de su ego, tiene que darlo todo por el fútbol, esa es la receta”, cerró.

Desde la llegada del argentino, varios clubes se han reunido con el directivo para conversar ciertos partidos polémicos y entender las decisiones arbitrales.

