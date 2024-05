Mushuc Runa desea enfrentar a Barcelona SC en el estadio Atahualpa o Bellavista

Además, el directivo comentó a Havoline Deportes que “vamos a analizar con las autoridades y decidir si se juega en el Bellavista, en el Olímpico de Chimborazo o en el Atahualpa”.

Lea más: Luis Chango a Francisco Egas: “Si tienen recursos económicos, hagan la Copa Ecuador, de lo contrario que se quede tranquilito en la casa”

Finalmente, Chango apuntó que hasta este martes 28 de mayo se va a informar el estadio que se juegue el partido, pero para ellos las prioridades son el estadio Echaleche o Bellavista.

Para la fecha 14, la Liga Pro aún no publicó las fechas de los partidos, pero los juegos entre Mushuc Runa vs. Barcelona SC, Independiente del Valle vs. Orense y Deportivo Cuenca vs. Liga de Quito se jugarían en horario unificado.