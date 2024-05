Flavio Robatto, sobre el interés de Emelec: “Estoy 101 % enfocado en Bolívar”

Emelec está en búsqueda de un nuevo entrenador para la segunda etapa de la Liga Pro, pues todo apunta que Hernán Torres dejará el plantel, pero no podrá contar con una de sus principales opciones.

El director técnico de Emelec, Hernán Torres, no seguirá para la segunda etapa de la Liga Pro.

El director técnico de Emelec, Hernán Torres, no seguirá para la segunda etapa de la Liga Pro. ( )

Horas después de la publicación, el entrenador argentino mencionó “vamos Bolívar” en un tweet, demostrando su confianza en quedarse en el Bolívar.

Lea más: Directorio de Antonio Álvarez será inscrito la próxima semana por el Ministerio del Deporte



En este 2024, el conjunto boliviano ha tenido una destacada temporada, ya que están líderes invictos en el torneo nacional. Además, tienen un pie en los octavos de final de la Copa Libertadores, pues solamente necesitan empatar la última fecha.

Por su parte, Emelec aún no ha confirmado la salida de Hernán Torres para la segunda etapa de la Liga Pro, pero todo apunta que no seguirá en el plantel, luego de no conseguir ganar la primera etapa.