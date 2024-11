Sin duda alguna, Marcelo Zuleta pasó a la historia de El Nacional, tras quedar campeón de la Copa Ecuador, al derrotar 1-0 a Independiente del Valle en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

El estratega argentino tiene un vínculo especial con los puros criollos. Se nota en su manera de expresarse cuando le toca hablar del club, lo dice con un sentimiento único. Ese mensaje ha tocado tanto a jugadores e hinchada.

19​​​​8 años pasaron para que El Nacional grite campeón. Zuleta es uno de los artífices de este título, ¿seguirá la próxima temporada al frente del banquillo rojo?

"No voy a hablar del 2025 hasta que no termine el torneo. Luego de eso me sentaré con el presidente a hablar de mi idea, su idea, que planes hay y si va a poner la plata. No pensaré en 2025 hasta hablar con Marco (Pazos)", dijo después de la victoria sobre IDV.

"El tema económico es difícil, nosotros nos pusimos un objetivo a pesar de la adversidad y los problemas. Cuando pasamos ante Liga de Quito nos dimos cuenta de que estábamos para más", agregó.

"Estos jugadores merecen un monumento, esto es para El Nacional después de 18 años y a toda esa gente que nos apoyó", añadió.

El Nacional, ya clasificado a la Copa Libertadores de 2025, quiere terminar este año con una victoria sobre el Técnico Universitario, partido pactado para este 1 de diciembre a las 15:30 (hora de Ecuador).