El Nacional tendrá una baja importante para el duelo de este miércoles 27 de noviembre ante Independiente del Valle por la final de la Copa Ecuador, que se jugará en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Se trata de Jonathan Borja, quien por lesión no podrá estar en este relevante cotejo para el cuadro militar, que buscará quedarse por primera vez con este trofeo.

"Buen día, no sé como empezar. Es un día muy triste para mí. Paso por aquí para agradecerles por el gran apoyo y el cariño que me han dado a lo largo de la temporada. Me da mucha frustración no poder estar dentro de la cancha hoy”, escribió el volante en sus redes sociales.

