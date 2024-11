Marcelo Zuleta: “Tuve que llamar a mi señora para que me envíe dinero, ya no me alcanza para comer”

El Nacional clasificó a la final de la Copa Ecuador, pero el plantel no vive la mejor situación económica, ya que tiene varios meses sin cobrar, por lo que Marcelo Zuleta reveló su actualidad.

Los puros criollos fueron goleados 4-1 por Libertad en la Liga Pro, algo que el director técnico señaló que entiende su malestar.

"Ha sido una semana dura y es difícil saber hasta dónde llegaremos con todos los problemas que tenemos. Estamos pasando momentos difíciles y yo soy un puente para el diálogo entre jugadores y dirigentes", mencionó a Machdeportes.

Zuleta comentó que “a los jugadores no les alcanza para pagar arriendos, les están quitando los carros por no poder pagar”, mientras que señaló que él quiere traer a su familia para la final de la Copa Ecuador, pero no puede.

Incluso, el estratega señaló que “tuve que llamar a mi señora para que me envíe dinero, ya no me alcanza para comer”.