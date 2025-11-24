Macará negocia la renovación de contrato de su entrenador para el 2026

Macará empezó este 2025 con Álex Pallarés como entrenador, pero antes de la mitad de temporada cambió el rumbo del club y contrató a Guillermo Sanguinetti como nuevo director técnico hasta el final de la temporada.

El conjunto ambateño estaba en la parte baja de la tabla de posiciones con dos victorias al inicio del año, pero sumó tres empates y tres derrotas para la salida del español.

Posteriormente, a mediados de abril, la directiva del Macará confirmó la llegada del Topo Sanguinetti y quieren mantener ese vínculo para el próximo año, tras firmar su contrato hasta diciembre del 2025.

Según información del periodista César Luis Merlo, Sanguinetti y Macará negocian la extensión de su contrato por una temporada más hasta diciembre del 2026.