Macará negocia la renovación de contrato de su entrenador para el 2026

Macará tuvo éxito desde la llegada de Guillermo Sanguinetti, por lo que quieren extender el acuerdo para la próxima temporada.

   
    Macará quiere renovar a su entrenador para el 2026.
Macará empezó este 2025 con Álex Pallarés como entrenador, pero antes de la mitad de temporada cambió el rumbo del club y contrató a Guillermo Sanguinetti como nuevo director técnico hasta el final de la temporada.

El conjunto ambateño estaba en la parte baja de la tabla de posiciones con dos victorias al inicio del año, pero sumó tres empates y tres derrotas para la salida del español.

Posteriormente, a mediados de abril, la directiva del Macará confirmó la llegada del Topo Sanguinetti y quieren mantener ese vínculo para el próximo año, tras firmar su contrato hasta diciembre del 2025.

Según información del periodista César Luis Merlo, Sanguinetti y Macará negocian la extensión de su contrato por una temporada más hasta diciembre del 2026.

Macará renovará a Guillermo Sanguinetti como su nuevo entrenador.
Macará renovará a Guillermo Sanguinetti como su nuevo entrenador.

Hasta ahora, ambas partes están avanzando en las conversaciones con una buena predisposición de la dirigencia y el entrenador para llegar a un acuerdo.

Desde la llegada del entrenador uruguayo en este 2025, el Macará registra 11 victorias, ocho empates y ocho derrotas.

En el segundo hexagonal, el cuadro ambateño es líder con 53 puntos, con cuatro partidos por disputar, y competir por el puesto a la Copa Sudamericana.

