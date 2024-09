El entrenador de Macará, Álex Pallarés, llamado a declarar en Liga Pro por sus acusaciones contra Barcelona SC

" Quiero mantener buena relación con la dirigencia nacional, pero tampoco permitir que me saquen los puntos del bolsillo . Hay justicia divina, analicen los partidos y los resultados que se dieron ayer y sacarán sus propias conclusiones", añadió.

El estratega español, Álex Pallarés, después de la derrota ante el canario (2-1), dijo en rueda de prensa lo siguiente: "Cuando mejor estábamos y cuando parecíamos que íbamos a ganar, no olvidar que esto es un negocio y hoy tenía que ganar Barcelona SC, fue una clara falta (ese segundo tanto de Rivero), el verbo no lo voy a decir, me lo voy a guardar para mí".