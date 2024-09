El presidente de Macará defiende al DT Álex Pallarés por sus polémicas declaraciones en contra de Barcelona SC

El pasado domingo, 15 de septiembre, el partido entre Barcelona SC y Macará se disputó por fecha 6 de la Liga Pro. Cotejo que terminó con la victoria 2-1 de los toreros.

El gol de la victoria amarilla llegó gracias a Octavio Rivero, resultado polémico y que levantó una contundente crítica por parte del DT de Macará, Álex Pallarés, quien alegó lo siguiente, "entiendo que las instituciones grandes son más importantes en este negocio. Siento tristeza que una institución grande como Barcelona tenga que ganar así, que le regalen el partido, pero toca aceptarlo".

Pallarés, consideró que el gol de cabeza de Rivero debió ser anulado por una falta, cuando en el momento de que el uruguayo saltara para cabecear el balón, este se apoye sobre la humanidad del defensor celeste.

Le podría interesar: Barcelona SC pidió sanción para el entrenador del Macará y le exige unas disculpas públicas

Tras la polémica que se generó a partir de las declaraciones de Pallarés, el presidente de Macará, Miller Salazar salió en su defensa.

"Estoy muy molesto por el atropello que se cometió contra Macará. Yo no tengo miedo a que me sancionen. Sí me dolió todo lo que se dijo en contra del profe Pallarés, tiene nuestro respaldo, nuestro apoyo, lo vamos a defender a muerte", apuntó el máximo dirigente de Macará.

"Pallarés es una persona muy preparada, yo ni siquiera puedo refutar lo que él dijo, a lo mejor en mi posición lo mío pudo haber sido algo peor, más bien le felicito que haya tenido una actitud muy equilibrada y decir las cosas por su nombre y mucha valentía", aseguró Salazar.

"Lo insólito de esto, es que existiendo el VAR, ni siquiera se tomaron la molestia de revisar. He conversado con LigaPro, si hay alguna situación, irá a la Cámara de Comercio. Veamos cómo se presenta y en función de eso defendernos y dejar las cosas claras", finalizó el presidente de Macará.