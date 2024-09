Juan Usma se enfrenta a uno de sus referentes, Lucas Mancinelli, en la Liga Pro

La "refundación" de Barcelona que, en palabras del presidente Antonio Álvarez, implica darle más oportunidades a los juveniles del equipo, empezó con Juan Usma y Jandry Gómez ante el Macará en la Liga Pro. Ahora ellos tienen la expectativa de seguir en el once titular frente al Deportivo Cuenca.

Usma, de 18 años, jugó su primer partido profesional con los toreros, pero ya se ha preparado para la siguiente fecha y habló de dos de sus referentes en el fútbol ecuatoriano.

El cuencano reveló que Damián Díaz y Lucas Mancinelli son jugadores que admira y espera imitar.

“El Kitu fue un apoyo para mí, me daba indicaciones, me decía que esté tranquilo y me decía lo que debía mejorar”, mencionó a radio sensación.

Lea más: Miller Salazar defiende a muerte al DT de Macará, Álex Pallarés

Así mismo, Usma habló de Lucas y señaló que su admiración empezó al verlo en un encuentro entre el Deportivo Cuenca y Aucas.

“Mancinelli era un jugador diferente que sabía que no todo era correr, parar el balón, dar el pase, saber el momento para decidir”, explicó el mediapunta.