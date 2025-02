El presidente de Mushuc Runa, Luis Alfonso Chango, en la presentación de su nueva indumentaria para esta temporada, les dejó una advertencia a los jugadores que conformen la plantilla para el 2025.

​​​​"Si no me dan esa satisfacción en la cancha, poco a poco, Luis Alfonso Chango va a decir: gracias, te fuiste. Porque aquí se requieren jugadores con alma, vida y corazón. Aunque no sea el Poncho de ustedes, aquí se defienden los colores, a la ciudad y a la provincia donde juegan”, dijo el presidente de Mushuc Runa.

​​​​"Vamos a exigir pasar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana para que en Riobamba, Mushuc Runa juegue tres partidos internacionales", agregó.

"De esta manera, así el nombre de la ciudad estará en toda Latinoamérica. Estar entre los seis mejores de la Serie A, Luis Alfonso Chango los estará apoyando", añadió.

El primer partido de Mushuc Runa en la LigaPro será contra el Delfín de Manta en el estadio Olímpico de Riobamba. Este duelo está pactado para que se desarrolle el 17 de febrero a las 19:00 (hora de Ecuador).