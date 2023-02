"Si no fuera polémico, Miguel Ángel Loor capaz ni me hablara", ironiza Luis Chango, directivo de Mushuc Runa

El máximo directivo de Mushuc Runa, el abogado Luis Alfonso Chango, se refirió este martes, antes del partido de exhibición entre su equipo y Barcelona Sporting Club disputado en Echaleche, a la buena relación que mantiene actualmente con el presidente de la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador (LigaPro), Miguel Ángel Loor.

El dirigente ambateño, además, sostuvo que fue un 'día histórico' para el club el hecho de tener a Barcelona, a parte de sus directivos y al presidente de la LigaPro durante la presentación de la plantilla 2023 del Ponchito.

"Es un histórico para nosotros que personajes importantes estén en nuestra tarde de presentación. Aquí (en Echaleche) para que vean las camisetas y el trato a nuestra cancha", aseguró Chango en diálogo con el programa De Una.

"Veremos un Mushuc Runa vs. Barcelona, eso es histórico", complementó. Y sobre su relación con Loor, apuntó entre risas: "Por ser polémico es que ya me habla. Si no soy polémico, capaz que ni me hablara".

Mushuc Runa cayó 3-2 ante Barcelona en su tarde de presentación. Jimmy Evans y Bagner Delgado marcaron para los ambateños; Agustín Rodríguez, en dos ocasiones, y Christian Ortiz sellaron la victoria para los toreros.