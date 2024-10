El presidente de Mushuc Runa, Luis Alfonso Chango, apuntó contra el arbitraje del partido que tuvo su equipo ante El Nacional por la semifinal de ida de la Copa Ecuador.

"Estamos decepcionados y molestos por la actuación del árbitro, expulsar dos jugadores, además regalarle el gol, ser parcializados a El Nacional", dijo Chango en una entrevista con Radio Caracol.

"Por esto los árbitros ecuatorianos no merecen pitar mundiales, no están preparados, no están capacitados", añadió.

"El mayor perjudicado fue Mushuc Runa. Por estos errores no pitan torneos internacionales. Tenemos que felicitar a los árbitros, ellos fueron los protagonistas”, agregó.

Lea también: La polémica celebración de Ángel Gracia con Mushuc Runa, que le llevó a ser expulsado

Mushuc Runa en este partido se quedó con nueve jugadores, tras las expulsiones de Enzo Fernández y de Ángel Gracia.

El ponchito cayó 2-1 contra los militares. El encuentro de revancha se jugará este jueves 31 de octubre a las 16:00 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo por DirecTV y DGO.