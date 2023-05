Liga Pro: La buena racha de Aucas en este torneo terminó con la goleada de Barcelona

La buena racha de Aucas inició bajo el mando del estratega venezonalo César Farías, quien llegó para reemplazar a Héctor Bidoglio, quien fue destituido por los malos resultados obtenidos el 17 de abril del 2022.

Farías potenció a su equipo. Consiguió la racha más importante de la historia del cuadro oriental. Desde que tomó las riendas de Aucas no perdió durante 22 partidos, le dio su primer título y clasificó por primera vez a la Copa Libertadores.

Sin embargo, el 26 de febrero, El Nacional terminó con esta buena actuación al derrotar 0-2 al ídolo del pueblo por la primera fecha de Liga Pro. A pesar de esta derrota, el equipo logró reincorporarse, pese a la ausencia de sus mejores hombres, quienes fueron trasferidos a otros equipos, como el caso de Ricardo Adé, Richard Mina, Víctor Figueroa y Francisco Fydriszewski.

Después de esa fecha Aucas no volvió a perder en Liga Pro. Derrotó a Emelec (2-1), Técnico Universitario (0-1), Cumbayá (2-1) y Guayaquil City (1-0), gracias a estas victorias el ídolo del pueblo se situaba entre los tres primeros lugares del campeonato, tras esta derrota cayó al cuarto lugar con 17 unidades.

Sin embargo, en sus dos últimos partidos por Copa Libertadores, Aucas no encontró su fútbol y regaló puntos importantes por sus errores defensivos, precisamente ante Racing y Ñublense, ambos de visitante.

Para el exjugador de Aucas, ahora entrenador de la sub 17 de Cumbayá, Gustavo Figueroa, menciona que el cuadro oriental últimamente regala el primer tiempo del partido.

“En el partido ante Flamengo regaló el primer tiempo y el segundo salió decididamente a ganar y pudo quedarse con los tres puntos. Contra Racing de igual manera regaló un tiempo, donde en 15 minutos te marcan dos goles y ante estos rivales es difícil de remontar el partido, sin embargo, Aucas lo logra, pero una mala comunicación entre el portero Galíndez y Ángel le da la victoria al equipo argentino”, puntualizó Figueroa.

Sin embargo, en su último partido de Liga Pro, donde enfrentó a Barcelona, no pudo revertir esta situación y fue goleado 5-1, con goles de con goles de Janner Corozo, Fernando Gaibor, Segundo Portocarrero, Ayrton Preciado y Fidel Martínez. Para la visita descontó Jhon Cifuente.

El entrenador de Aucas, César Farías, reconoció que su rival fue superior y estuvo concentrado durante todo el partido a diferencia de sus dirigidos. “No hay que poner excusas, el rival jugó los 90 minutos, nosotros por segmentos del partido”, añadió el estratega.

Además, Farías reconoció que se equivocó en el planteamiento que empleó para disputar este cotejo en el estadio Monumental. “Anímicamente, Barcelona nos trituró. Es responsabilidad mía, no se me dio el partido y debemos corregir. Me equivoqué en el planteamiento”, señaló.

