Copa Libertadores: ¿Por qué Aucas pierde sus partidos en los últimos minutos?

Ecuavisa.com dialogó con dos entrenadores de fútbol, quienes explican las derrotas de Aucas en Copa Libertadores.

Emmanuel Landázuri, entrenador del equipo Vinotinto (Segunda Categoría del fútbol ecuatoriano), quien tuvo un paso en las formativas de Aucas, mencionó “que para el cotejo ante Ñublense jugó con 5-3-1-1 y generalmente lo hace con dos puntas. Además Perlaza ya no tenía piernas, cometió algunos errores y Farías prefirió dejarlo en cancha. Por como estaba el partido debió ahorrarse el cambio de Cifuente y poner un lateral más”.

“Tuvo que haber cerrado el partido, no poner dos referentes de ataque, sino refrescar las líneas para no cambiar el sistema táctico y teniendo en cuenta que Cifuente no es para contra atacar, no va a correr al espacio, no te va a pelear una pelota, no te va a ir a presionar”, explicó el entrenador.

El exjugador de Aucas, ahora entrenador de la sub 17 de Cumbayá, Gustavo Figueroa, analizó la situación del cuadro oriental en Copa Libertadores.

“En el partido ante Flamengo regaló el primer tiempo y el segundo salió decididamente a ganar y pudo quedarse con los tres puntos. Contra Racing de igual manera regaló un tiempo, donde en 15 minutos te marcan dos goles y ante estos rivales es difícil de remontar el partido, sin embargo, Aucas lo logra, pero una mala comunicación entre el portero Galíndez y Ángel le da la victoria al equipo argentino”, puntualizó Figueroa.

“Lo malo que tiene Aucas, lastimosamente, es que cuando ya consigue el objetivo, tanto el empate en Argentina, como el 1-0 en Chile se encierra atrás, repliega sus líneas, hace que el equipo rival se adueñe del campo y del balón, eso es algo que en el fútbol no se puede dar”, agregó el entrenador de la sub 17 de Cumbayá.

El próximo partido de Aucas en Copa Libertadores será ante Racing el martes 23 de mayo a las 19:00 en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.