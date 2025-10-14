Fútbol Nacional
14 oct 2025 , 13:16

¿Kitu Díaz al Guayaquil City? Esto dijo Pool Gavilánez

El entrenador de Guayaquil City, Pool Gavilánez, habló sobre la posibilidad de incorporar al mediocampista argentino.

   
  • ¿Kitu Díaz al Guayaquil City? Esto dijo Pool Gavilánez
    Damián Díaz con su último equipo Banfield( REDES )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Tras asegurar su ascenso a la Serie A del fútbol ecuatoriano, Guayaquil City, bajo la dirección técnica de Pool Gavilánez, ha iniciado la planificación de la próxima temporada.

El entrenador guayaquileño expresó su firme deseo de retener al delantero Miler Bolaños, destacando su compromiso con el club.

"Estoy muy agradecido con él, pudo haberse ido a otro club y decidió quedarse en Guayaquil City. Es el primero en llegar y el último en irse, yo no había tenido un jugador como él", expresó Gavilánez.

Respecto a la posibilidad de incorporar a Damián 'Kitu' Díaz, Gavilánez no descartó la idea, aunque aclaró que no existen todavía conversaciones con el argentino.

Lea más: Pochettino, DT de Estados Unidos, busca romper la racha invicta de Australia

"No he hablado con él, tenemos una buena relación. Comercialmente y futbolísticamente sería muy bueno para Guayaquil City, si él quisiera jugar aquí, habría que pensarlo y ver qué se puede hacer", comentó.

Mientras tanto, el equipo se concentra en su objetivo inmediato: buscar el título de la Serie B este sábado, cuando reciba a 9 de Octubre.

Temas
Serie B
Guayaquil City
Damián Díaz
Miler Bolaños
Kitu Díaz
Guayaquil
Noticias
Recomendadas