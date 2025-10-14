Pochettino, DT de Estados Unidos, busca romper la racha invicta de Australia

El entrenador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, habló en rueda de prensa previo al encuentro de este martes en casa frente a Australia y afirmó que reajustará su alineación.

El argentino aseguró que tendrán precaución ya que cambiarán la ciudad de Austin por el Dick's Sporting Goods Park a más de 5 200 pies sobre el nivel del mar. "Las condiciones son completamente diferentes", dijo el ex técnico del Tottenham.

Lea más: Pervis Estupiñán es baja por lesión para el México vs. Ecuador

"Es una buena oportunidad también para seguir mejorando y mostrar diferentes enfoques del juego. Seguro que habrá cambios y quizás cambie la formación".

Australia se clasificó a mitad de año para el próximo Mundial, el técnico Popovic afirmó que se toman cada amistoso en serio.

"Queremos ganar todos los partidos. Siempre es fácil decir que el resultado no importa porque es un amistoso. Queremos mantener nuestra racha y sabemos que será difícil".

Por otro lado, Australia busca extender su racha invicta a 13 partidos tras vencer a Canadá por 1-0 en Montreal el fin de semana.