Junior Sornoza quiere renovar su contrato con Independiente del Valle

Junior Sornoza está cerca de ganar tres nuevos títulos con Independiente del Valle en este 2025, y el futbolista ecuatoriano considera que aún tiene varias años para entregar al club.

El futbolista de 31 años lleva 11 años en los rayados, pero aún quiere seguir haciendo historia y espera poder finalizar su carrera en el club.

“Mi contrato con Independiente acaba en el 2026. Mi sueño es seguir acá y se lo he manifestado a los directivos y a mi familia”, dijo Sornoza en El Canal del Fútbol.

Junior agregó que “pienso en mí y en mi hijo, que está en una escuela de fútbol, y me dijo que quiere jugar profesionalmente en Independiente del Valle”, explicó.