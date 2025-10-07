Fútbol Nacional
Junior Sornoza quiere renovar su contrato con Independiente del Valle

Junior Sornoza reveló que su contrato con Independiente del Valle acabará en el 2026, pero desea por más temporadas con los rayados.

   
    Junior Sornoza desea renovar su contrato con Independiente del Vallle.( Redes sociales )
Junior Sornoza está cerca de ganar tres nuevos títulos con Independiente del Valle en este 2025, y el futbolista ecuatoriano considera que aún tiene varias años para entregar al club.

El futbolista de 31 años lleva 11 años en los rayados, pero aún quiere seguir haciendo historia y espera poder finalizar su carrera en el club.

Mi contrato con Independiente acaba en el 2026. Mi sueño es seguir acá y se lo he manifestado a los directivos y a mi familia”, dijo Sornoza en El Canal del Fútbol.

Lea más: La FIFA confirma la suspensión de Moisés Caicedo para el debut de Ecuador en el Mundial 2026

Junior agregó que “pienso en mí y en mi hijo, que está en una escuela de fútbol, y me dijo que quiere jugar profesionalmente en Independiente del Valle”, explicó.

Junior Sornoza puede ganar tres nuevos títulos con Independiente del Valle.
Junior Sornoza puede ganar tres nuevos títulos con Independiente del Valle. ( Redes sociales )

El contrato del volante con los rayados finalizará en diciembre del 2026, pero espera renovar su acuerdo por más temporadas.

Lea más: La Conmebol analiza sancionar a Liga de Quito por su polémico mensaje

Sornoza cosecha 335 partidos disputados con los rayados con 99 goles y 45 asistencias en toda su etapa con el club.

Además, Junior ha quedado campeón de la Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, LigaPro, Copa Ecuador y Supercopa de Ecuador.

