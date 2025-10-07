El ecuatoriano Adrián Luna busca su contrato para entrar a la UFC en el Dana White's Contender Series

Adrián Luna Martinetti busca convertirse en el cuarto ecuatoriano en ingresar a la UFC, pues peleará en el Dana White’s Contender Series en Las Vegas para buscar su contrato.

El peleador de 30 años enfrentará al ruso Mark Vologdin, en la división de peso gallo, por un contrato en la empresa de artes marciales mixtas. Los dos luchadores ya hicieron el pesaje y marcaron 136 libras en la báscula.

Luna tiene un récord profesional de 16 victorias y una sola derrota, por lo que buscará impresionar al presidente de la UFC, Dana White, con una sólida victoria.

