07 oct 2025 , 09:52

El ecuatoriano Adrián Luna busca su contrato para entrar a la UFC en el Dana White's Contender Series

Adrián Luna Martinetti peleará en la noche de este martes 7 de octubre en la Dana White’s Contender Series para conseguir su contrato en la UFC.

   
    El ecuatoriano Adrián Luna Martinetti pelearán en el Dana White's Contender Series.( Redes sociales )
Adrián Luna Martinetti busca convertirse en el cuarto ecuatoriano en ingresar a la UFC, pues peleará en el Dana White’s Contender Series en Las Vegas para buscar su contrato.

El peleador de 30 años enfrentará al ruso Mark Vologdin, en la división de peso gallo, por un contrato en la empresa de artes marciales mixtas. Los dos luchadores ya hicieron el pesaje y marcaron 136 libras en la báscula.

Luna tiene un récord profesional de 16 victorias y una sola derrota, por lo que buscará impresionar al presidente de la UFC, Dana White, con una sólida victoria.

Fecha, hora y dónde ver a Adrián Luna en el Dana White’s Contender Series.

La pelea de Martinelli y Vologdin se realizará este martes 7 de octubre, desde las 19:00, por la transmisión de Disney+.

Adrián Luna Martinetti buscará conseguir su contrato para la UFC.
Adrián Luna Martinetti buscará conseguir su contrato para la UFC. ( Redes sociales )

Es importante señalar que el triunfo del ecuatoriano no le garantiza su contrato en la UFC, sino que necesita una victoria contundente para conseguirlo.

Otros ecuatorianos que han pasado por la competición son: Michael Morales (vs. Nikolay Veretennikov), Emiliano Linares (vs. Jack Jenkins) y Andrés Luna (vs. Alessandro Costa).

Ecuador solamente tiene tres representantes en la UFC: Marlon Chito Vera, Michael Morales y Carlos Vera.

