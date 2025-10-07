El ecuatoriano Adrián Luna busca su contrato para entrar a la UFC en el Dana White's Contender Series

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/adrian-luna-martinetti target=_blank>Adrián Luna Martinetti</a> busca convertirse en el cuarto ecuatoriano en ingresar a la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ufc target=_blank>UFC</a></b>, pues peleará en el Dana White’s Contender Series en Las Vegas para buscar su contrato. El <b>peleador de 30 años <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/otros-deportes/el-ecuatoriano-adrian-luna-martinetti-peleara-en-el-dana-white-s-contender-por-un-contrato-a-la-ufc-CE9897136 target=_blank>enf</a></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/moises-caicedo-mi-familia-es-lo-principal-despues-de-dios-siempre-los-pongo-a-ellos-primero-BH10246513 target=_blank></a>