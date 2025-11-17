Juan Zubeldía será el nuevo director técnico de Delfín SC

Juan Zubeldía es el nuevo director técnico del Delfín SC, según confirmó el periodista Ligner Mendoza.

El entrenador argentino llega para reemplazar a Patricio Urrutia, quien renunció tras la goleada sufrida por el equipo en la última fecha del segundo hexagonal de la LigaPro.

El último club de Zubeldía fue Leones del Norte, donde dirigió 36 partidos. Su registro fue de 11 victorias, 13 empates y 12 derrotas. A pesar de la destitución de Zubeldía, el club ibarreño logró subir a la primera división del fútbol ecuatoriano.

El periodista Ligner Mendoza reporta que este lunes llegará a Manta parte del cuerpo técnico de Zubeldía. La llegada del nuevo entrenador se espera para los próximos días.

Al Delfín SC le quedan cinco partidos por jugar en el segundo hexagonal. Sus rivales serán: