Juan Zubeldía será el nuevo director técnico de Delfín SC

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/juan-zubeldia target=_blank>Juan Zubeldía</a></b> es el nuevo director técnico<b> </b>del<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/delfin target=_blank>Delfín SC</a>, </b>según confirmó el<b> periodista Ligner Mendoza.</b> El entrenador argentino llega para reemplazar a <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/patricio-urrutia target=_blank>Patricio Urrutia</a></b>, quien <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/patricio-urrutia-delfin-rueda-prensa-derrota-aucas-ligapro-FF10409059 target=_blank>renunció tras la goleada</a><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/tabla-posiciones-delfin-deportivo-cuenca-segundo-hexagonal-ligapro-HE10366405 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/datos-no-conocias-club-leones-norte-esteban-paz-XG7484909 target=_blank></a></b><b></b><b></b> <b></b>