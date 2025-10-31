Fútbol Nacional
Así quedó la tabla de posiciones del segundo hexagonal de la LigaPro

Delfín venció 2-0 a Deportivo Cuenca por la cuarta jornada del segundo hexagonal de la LigaPro.

   
¡Celebra Emelec! Delfín derrotó 2-0 a Deportivo Cuenca en la cuarta fecha del segundo hexagonal de la LigaPro, y con este resultado, el equipo manabita podría ver al Bombillo como líder de la tabla si consigue ganar su partido.

Después de cuatro meses sin victorias, Delfín volvió a la senda del triunfo con goles de Brahian Cuello y Édison Vega.

El partido también tuvo su cuota de emoción extra, ya que se produjeron dos expulsiones, una por cada equipo. Por parte de los morlacos, Jorge Ordóñez vio la roja, mientras que en el cuadro local, Osmar Fernández también fue expulsado.

Lea también: Después de cuatro meses, Delfín obtuvo una victoria, tras derrotar Deportivo Cuenca

Con este resultado, Delfín llega a 35 puntos, mientras que Deportivo Cuenca se mantiene con 49 unidades, a la espera de lo que haga Emelec ante Macará en su próximo encuentro.

La cuarta fecha del hexagonal continuará este sábado 1 y domingo 2 de noviembre.

Tabla de posiciones:

