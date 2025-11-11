Fútbol Nacional
Patricio Urrutia tras el 8-0 ante Aucas: "Son resultados que lastiman y duelen"

Aucas goleó 8-0 a Delfín por la quinta jornada del segundo hexagonal de la LigaPro

   
    El entrenador Delfín, Patricio Urrutia, en el partido contra Aucas por la quinta fecha del segundo hexagonal de la LigaPro( API )
El director técnico de Delfín, Patricio Urrutia, se refirió al duro golpe que sufrió su equipo al caer por 8-0 ante Aucas en la quinta fecha del segundo hexagonal de la LigaPro.

“Son resultados que lastiman y duelen. Intentaremos terminar de manera decente estos partidos”, expresó el estratega ecuatoriano en rueda de prensa.

Urrutia reconoció las dificultades que atraviesa el grupo en el tramo final del torneo.

Es difícil motivar a los jugadores cuando ya no hay nada por pelear. Hay que estar en todos los detalles, y el responsable de esto, como entrenador, soy yo. En estos días analizaremos muchas cosas junto al cuerpo técnico, la dirigencia y los jugadores. Pensaremos en estructurar todo para el próximo año”, señaló.

El técnico también habló sobre el aspecto anímico y los próximos desafíos del equipo.

“Desde lo anímico intentaremos levantar y en los partidos que restan buscaremos competir como lo hicimos ante el Cuenca. Probaremos algunas variantes que el campeonato nos permite, porque la diferencia con el primero es muy grande y sabíamos que sería difícil alcanzarlos”, agregó.

Con esta derrota, Delfín se mantiene último en el segundo hexagonal de la LigaPro, a 15 puntos de Macará, líder del grupo y principal candidato a clasificar a la Copa Sudamericana.

