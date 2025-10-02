Johan García: “Gabriel Cortez me apoya bastante y nos ayuda a todos los juveniles de Barcelona SC”

Fútbol Nacional
Johan García jugó los primeros minutos de su carrera profesional con Barcelona SC en el empate 1-1 ante Aucas en la LigaPro.

   
    Johan García debutó con Barcelona SC ante Aucas en la LigaPro.( Redes sociales )
Barcelona SC igualó 1-1 ante Aucas en el cierre de la fase inicial de la LigaPro, pero a pesar del mal resultado en condición de local, Johan García tuvo sus primeros minutos como profesional.

El debut de 17 años tuvo la oportunidad de iniciar su carrera y se mostró agradecido por la posibilidad de sumar minutos con los toreros.

"Primeramente, darle las gracias a Dios. Mi carrera comenzó en la escuela Cristo Te ama en el Wasmo en una cancha de arcilla y Dios me dio la oportunidad para venir a Formativa y ahí fui destacando. Entré en el 2019 a Barcelona y ahí fui jugando campeonato nacional en categorías mayores y ya está que estoy aquí”, contó García en la cuenta de Barcelona SC.

Johan reconoció el esfuerzo que realizó su familia para que él pueda entrenar con los toreros, hasta llegar al primer equipo para debutar.

"Como mi papá trabajaba, no podía quién me traiga. A veces me iba a dejar mi abuelita o a me iba solo en bus. Algo muy difícil porque venimos desde abajo, no teníamos muchos recursos y Barcelona nos ayudaba”, relató el jugador de 17 años.

Johan García sumó minutos con Barcelona SC ante Aucas en la LigaPro.
Johan García sumó minutos con Barcelona SC ante Aucas en la LigaPro. ( Redes sociales )

¿Cómo fue el debut de Johan García con Barcelona SC?

García comentó la forma que vivió su debut “cuando me llamó el profe (Rescalvo) no sabía quién estaba llamando. Dijeron, Joao, Y ahí después, profe Ismael me llamó y estaba nervioso lo primero. Me habló Jandry (Gómez), me habló Joao (Rojas), me habló (Jean) Montaño, me dijeron que tranquilo, que tenga personalidad”, agradeció a sus compañeros.

Finalmente, Johan nombró a un futbolista que ha marcado su carrera y señaló a su ídolo como jugador.

"El Loco Cortez. Sí, él me apoya bastante, más que todo nos ayuda bastante a los juveniles. Me dijo que me suelte, que si me toca, que le dé con todo sin nervio, que yo juego bien", cerró.

En este 2025, el volante disputó el Sudamericano sub 15 con la selección de Ecuador.

