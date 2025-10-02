Johan García: “Gabriel Cortez me apoya bastante y nos ayuda a todos los juveniles de Barcelona SC”

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/barcelona-sc target=_blank>Barcelona SC</a> igualó 1-1 ante Aucas en el cierre de la fase inicial de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ligapro target=_blank>LigaPro</a>, pero a pesar del mal resultado en condición de local, <b>Johan García tuvo sus primeros minutos como profesional.</b> El debut<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/envivo-barcelona-sc-vs-aucas-resultado-fecha30-ligapro-FI10189729 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/luis-fernando-leon-hemos-decidido-no-entrenar-existen-valores-pendientes-de-hasta-8-meses-EB10223272 target=_blank></a> <b></b> <b></b>