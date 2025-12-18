Fútbol Nacional
Javier Rabanal se despide de los trabajadores de Independiente del Valle

A pocos días de abandonar Independiente del Valle, Javier Rabanal se despidió del personal de los rayados.

   
    Javier Rabanal no sigue como entrenador de Independiente del Valle.( API )
Independiente del Valle ya definió que Javier Rabanal abandonará la institución al finalizar este 2025 y no seguirá como entrenador del club, por lo que el español aprovecha sus últimos días.

Este jueves 18 de diciembre, Rabanal organizó una reunión con los trabajadores rayados para realizar su despedida de la institución.

Día de despedida de las personas que nunca salen en las fotos de los campeonatos, las que desde la sombra hacen que todo funcione”, comentó el DT en su cuenta de X.

Rabanal agregó que “tan campeones como todos los demás desde su trabajo diario. De parte del Cuerpo Técnico del Primer Equipo de IDV. ¡GRACIAS POR TODO!”, cerró.

El estratega de Independiente del Valle tuvo una gran campaña en este 2025 con la consagración de la LigaPro y llegar a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Ahora, la directiva de los rayados ya decidió a Joaquín Papa como su nuevo director técnico para el 2026 y se sumará a la pretemporada para el 16 de enero.

Por su lado, Rabanal tiene una oferta del Universitario de Perú para continuar su carrera, tras sus éxitos en el fútbol ecuatoriano.

