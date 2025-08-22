Isaac Álvarez: "Pedimos a LigaPro posponer ciertos encuentros, pero no fue posible"

Tras la clasificación de <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/liga-de-quito>Liga de Quito</a> a los cuartos de final de la <b>Copa Libertadores,</b> luego de seis años de ausencia en esta instancia, el presidente del club,<b> Isaac Álvarez</b>, criticó a la LigaPro por <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/carlos-gruezo-reacciones-liga-quito-botafogo-copa-libertadores-IB9982875></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/davide-ancelotti-rueda-prensa-dt-botafogo-liga-quito-copa-libertadores-NB9982395></a> <b></b> <b></b><b></b>