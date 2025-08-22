Fútbol Nacional
Isaac Álvarez: "Pedimos a LigaPro posponer ciertos encuentros, pero no fue posible"

El presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, criticó a la LigaPro por no aprobar el pedido de posponer ciertos encuentros

   
    El presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, en una entrevista con Ecuavisa.com( Foto: Liz Rivera (Ecuavisa) )
Tras la clasificación de Liga de Quito a los cuartos de final de la Copa Libertadores, luego de seis años de ausencia en esta instancia, el presidente del club, Isaac Álvarez, criticó a la LigaPro por la falta de flexibilidad en el calendario de partidos.

En declaraciones a La Red (102.1 FM), Álvarez expresó su molestia por la seguidilla de compromisos que el equipo ha tenido que afrontar sin descanso suficiente.

El sábado entrenamos con un equipo alterno y el domingo ya tuvimos partido. Como lo expresé a LigaPro, pedimos posponer ciertos encuentros, pero lamentablemente no fue posible”, afirmó.

El directivo detalló que el club solicitó específicamente la reprogramación de dos partidos, pero no obtuvo una respuesta favorable.

Con Manta no se pudo, con El Nacional tampoco. El partido que más buscamos aplazar fue el de Manta, porque habíamos llegado recién el viernes, descansado solo un día y tuvimos que jugar de inmediato”, explicó.

Álvarez indicó que incluso se llevó a cabo una reunión con LigaPro para reiterar el pedido, pero los argumentos entregados por la organización no convencieron al club.

“Éramos dueños de la fecha, pero hubo muchos argumentos que, siendo sinceros, no pudimos entender. Las cosas ya se dieron así y ahora tendremos más partidos por afrontar”, manifestó.

El presidente evitó entrar en detalles sobre los motivos que LigaPro expuso para no aceptar los cambios solicitados.

“Prefiero no entrar en detalles sobre lo que manifestó LigaPro, porque no viene al caso y no quiero involucrar a otros clubes. Nos dieron argumentos, pero no nos dejaron satisfechos”, concluyó.

Liga de Quito venció 2-0 a Botafogo en el estadio Rodrigo Paz Delgado (2-1 en el global) y se instaló en los cuartos de final del torneo más importante de clubes en Sudamérica.

Ahora, el equipo apunta a su segundo título continental, al tiempo que busca recortar la diferencia de nueve puntos con el líder del campeonato ecuatoriano, Independiente del Valle.

El próximo partido de Liga será este domingo 24 de agosto a las 18:00 (hora de Ecuador) frente a El Nacional, en el estadio Olímpico Atahualpa. El encuentro será transmitido en vivo por Zapping.

