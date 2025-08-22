Fútbol Internacional
Davide Ancelotti: "El gol en los primeros minutos cambió el rumbo del partido. Nos costó mantener el plan"

Botafogo quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder 2-0 (2-1 marcador global) contra Liga de Quito

   
    El entrenador de Botafogo, Davide Ancelotti, en el partido contra Liga de Quito por Copa Libertadores( AFP )
El entrenador de Botafogo, Davide Ancelotti, no se presentó a la rueda de prensa posterior al partido contra Liga de Quito por los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, ofreció declaraciones a los medios en la zona mixta del estadio Rodrigo Paz Delgado.

Ancelotti analizó el impacto del gol tempranero del conjunto ecuatoriano y cómo este alteró los planes iniciales del equipo brasileño.

El gol en los primeros minutos cambió el rumbo del partido. Nos costó más mantener el plan. El ritmo aquí tiene que ser más lento porque físicamente es muy exigente”, comentó el técnico.

El entrenador también reconoció que el equipo tuvo que modificar su estilo habitual para adaptarse a las condiciones del encuentro y al poderío ofensivo del rival.

Queríamos una defensa más cerrada. Claramente, no es así como nos gusta jugar, pero teníamos que adaptarnos. Podríamos haber evitado el primer gol”, admitió.

Sobre la estrategia empleada, explicó que decidieron bajar la línea defensiva y reforzar el mediocampo con perfil más defensivo.

“La estrategia de hoy fue adaptarnos un poco. Jugamos con una línea más baja para reducir su profundidad y defender los centros. Ellos centran mucho, así que necesitábamos tres centrocampistas defensivos para bloquear los disparos”, señaló.

Ancelotti fue enfático en que este enfoque no representa el estilo que caracteriza a Botafogo, pero las circunstancias obligaron a tomar ese camino.

No es la forma en que Botafogo quiere jugar, pero tuvimos que adaptarnos. Ese era el plan de juego. Y es difícil mantenerlo después de encajar un gol en el minuto seis”, apuntó.

Finalmente, se refirió a la influencia de la altitud en el desarrollo del partido.

“La altitud influye porque el balón viaja más y es más rápido. Es difícil controlarlo cuando hay pases largos. Liga de Quito es un equipo muy fuerte, así que claramente tuvimos que adaptarnos para guardar energía en los minutos finales”, concluyó.

