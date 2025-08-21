Fútbol Internacional
Liga de Quito vuelve a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras seis años: ¿cuándo fue la última vez?

Liga de Quito venció 2-0 a Botafogo y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

   
    Jugadores de Liga de Quito previo al partido contra Botafogo por la Copa Libertadores( AFP )
Liga de Quito se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer 2-0 a Botafogo en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Revirtió el 1-0 en contra del partido de ida y selló un global de 2-1.

Con esta clasificación, será la séptima ocasión en la que el club universitario dispute los cuartos de final de la Copa Libertadores. De las seis anteriores, avanzó en tres, incluida la histórica edición de 2008, cuando se coronó campeón del continente.

La última vez que Liga alcanzó esta instancia fue en 2019, bajo la dirección técnica de Pablo Repetto, tras eliminar a Olimpia de Paraguay con un marcador global de 4-2.

Lea también: Tiago Nunes: "Liga de Quito se clasificó porque es un equipo campeón. Tiene cinco copas en su pecho"

En cuartos, se midió ante Boca Juniors. En el partido de ida, disputado en el estadio Rodrigo Paz Delgado, el cuadro argentino se impuso 3-0, mientras que en la vuelta, en La Bombonera, empataron 0-0, resultado que dejó a Liga fuera del certamen.

Ahora, Liga de Quito buscará vencer a São Paulo para avanzar a las semifinales de este torneo. La Conmebol aún no ha confirmado la fecha ni el horario del compromiso.

