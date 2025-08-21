Fútbol Internacional
Tiago Nunes: "Liga de Quito se clasificó porque es un equipo campeón. Tiene cinco copas en su pecho"

Liga de Quito eliminó a Botafogo y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

   
    El entrenador de Liga de Quito, Tiago Nunes, en rueda de prensa ( Foto. Liga de Quito )
El entrenador de Liga de Quito, Tiago Nunes, analizó en rueda de prensa el rendimiento de su equipo tras la victoria 2-0 (2-1 en el global) sobre Botafogo, que significó la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Hoy Liga de Quito ha clasificado a los cuartos de final porque es un equipo campeón, porque tiene cinco copas en su pecho, porque es un equipo grande”, declaró con orgullo el estratega brasileño.

“Por la forma en que jugó en Brasil y por cómo lo hizo hoy, este logro es motivo de orgullo”, añadió.

Lea también: ¡La Noche es Blanca! Liga de Quito eliminó a Botafogo, al actual campeón de la Copa Libertadores

Nunes también resaltó la importancia del partido de ida en Río de Janeiro, donde Liga de Quito cayó apenas 1-0. “Ese primer partido fue determinante para lo que logramos hoy. Somos un equipo competitivo y sabíamos que teníamos la capacidad de remontar en casa. Estaba seguro de que haríamos un gran partido”, afirmó.

En la próxima fase, Liga de Quito se enfrentará a São Paulo. La Conmebol aún no ha confirmado la fecha ni el horario del compromiso.

