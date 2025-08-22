Carlos Gruezo: "Vamos a seguir trabajando para estar entre los cuatro mejores de la Libertadores"

El volante de Liga de Quito, Carlos Gruezo, analizó el pase de su equipo a los cuartos de final de la Copa Libertadores, luego de eliminar a Botafogo, vigente campeón del torneo. El mediocampista se mostró ilusionado con el presente del club y con los objetivos que se vienen.

“Vamos a seguir trabajando para estar entre los cuatro mejores de la Libertadores. Luego, para estar entre los dos... y alzar la Copa con Liga”, expresó convencido.

Gruezo también destacó el trabajo del cuerpo técnico, liderado ahora por Tiago Nunes, y habló sobre su proceso de readaptación al fútbol ecuatoriano tras su regreso al país.

“El trabajo que hizo el profe Vitamina y el que estamos haciendo ahora con Tiago Nunes se está notando. Me costó adaptarme cuando volví, pero ya me siento bien. Me voy conociendo mejor con los compañeros”, señaló.

Sobre el desarrollo del partido ante Botafogo, el mediocampista resaltó la estrategia y el impacto de la altitud.

“Teníamos que ser muy inteligentes. Sabíamos que íbamos a hacer otro gol. El rival sufrió un poco el tema de la altura”, comentó.

Gruezo se mostró comprometido con el club y con los objetivos en todas las competiciones.

“Estoy muy contento, aportando desde donde me toque. En el torneo nacional estamos un poco lejos, pero seguimos apuntando a los tres campeonatos. Hay que trabajar para eso”, afirmó.

Finalmente, reconoció algunos aspectos personales que aún busca mejorar.

“Me costó mucho regresar al país. Una de las cosas en las que debo mejorar es en recibir menos tarjetas amarillas...”, concluyó.