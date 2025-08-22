Carlos Gruezo: "Vamos a seguir trabajando para estar entre los cuatro mejores de la Libertadores"

El volante de <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/liga-de-quito>Liga de Quito,</a> <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/carlos-gruezo>Carlos Gruezo</a>, analizó el pase de su equipo a los cuartos de final de la <b>Copa Libertadores</b>, luego de eliminar a <b>Botafogo,</b> vigente campeón del torneo. El mediocampista se <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/davide-ancelotti-rueda-prensa-dt-botafogo-liga-quito-copa-libertadores-NB9982395></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b>