El grupo de gestión del Deportivo Cuenca pedirá la renuncia de la presidenta Nataly Villavicencio

No obstante, en una rueda de prensa realizada por la presidenta del club, este mismo lunes, comentó que no tiene intención para abandonar al club, y comentó que ellos no son los culpables de la situación.

“Yo no me voy a rendir por defender al Deportivo Cuenca. No me pueden decir que no tenemos visión por no permitir que tengamos una página web que cuesta USD 4 000 mensuales”, mencionó Villavicencio.

En la tabla de posiciones, el Deportivo Cuenca se ubica en la posición 13, con cinco puntos, y un balance de tres derrotas y cinco empates. Además, el entrenador Luis García dejó el cargo, y el equipo quedó en manos de Marcelo Velazco y Jerson Estacio.