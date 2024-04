El capitán y referente del Deportivo Cuenca, Lucas Mancinelli, y su compañero Rodrigo Melo se cansaron de guardar el silencio por la pobre situación institucional del club, y decidieron revelar varios de los problemas que existen a la interna del equipo. En la rueda de prensa, previo al encuentro contra Barcelona SC, Rodrigo Melo reconoció la mala situación deportiva, pero quiso ser enfático de todos los problemas que existen en el club. “Hace 50 años que las cosas se están haciendo mal. No entiendo por qué no aparecen y dicen las cosas que deben decir”, se quejó de la falta de presencia de los directivos, e incluso dijo que no los conoce, por ello les pidió que sean autocríticos todos. Por esa razón les pidió que les contesten los mensajes, que conversen con ellos y que estén, porque no los ve presentes en la institución. Lea más: Jefferson Montero no jugará en la Segunda Categoría en este 2024 También, señaló que no tiene miedo si desean sacarlo, pero quiere decir su opinión. “Si quieren reducir al plantel que empiecen conmigo”, y así quiso defender a la actualidad de sus compañeros.

Rodrigo Melo reveló todo lo malo que vive el Deportivo Cuenca a la interna. ( )

“Las cosas no están bien, y me voy a hacer responsable de lo que voy a decir. La situación ya es insostenible”, reveló el futbolista argentino, y contó que algunos de los jugadores no están pasando bien y tienen problemas económicos. En sus quejas a los directivos y al grupo financiero lo tuvo que realizar ahora, porque intentó hablar con ellos, pero los ignoraron.

De esa forma, el capitán del Deportivo Cuenca, Lucas Mancinelli, apoyo el mensaje de Melo, y lamentó la situación que viven otros jugadores que deben decidir entre comer o ir a entrenador. Lea más: Emelec castiga a Jackson Rodríguez por actos de indisciplina El argentino, hablando como referente y capitán del club, empezó su intervención ratificando el mensaje de Rodrigo y compartiendo su mensaje, y reveló la necesidad de algunos chicos del equipo. “Acá hay chicos que cobran poco y no tienen para entrenar. A veces no van al gimnasio, porque si van no tienen para comer”, contó Mancinelli sobre la situación.

Lucas Mancinelli, capitán y referente del Deportivo Cuenca, lamentó todos los problemas del club. ( )