Gabriel Achilier no descarta regresar a Emelec para el próximo año

Gabriel Achilier reveló que tiene cosas pendientes en Emelec y le encantaría regresar al bombillo, pero su prioridad la tiene Orense.

   
    Gabriel Achilier quedará como agente libre para el 2026.( API )
Gabriel Achilier es uno de los defensas referentes de Orense y fue pieza importante para conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana, pero el defensor ecuatoriano dejó abierta la puerta para volver a Emelec.

El zaguero de 40 años lleva cinco años consecutivos en Orense y aclaró que no está conversaciones con el bombillo para su traspaso; sin embargo, sí desea regresar al bombillo.

No he conversado con ninguna persona de Emelec, solamente estoy pensando en terminar mi año con Orense y debo ser agradecido”, explicó Achilier en dialógo con KCH radio.

El defensor de 40 años acaba su contrato con el cuadro machaleño a finales de diciembre del 2025, por lo que dejó abierta la posibilidad de cambiar de equipo

Por esa razón, Gabriel aclaró que “la prioridad la tiene Orense, pero si sale la oportunidad de volver a Emelec estaré a la altura al 100%y al 200% de lo que exige un equipo grande”.

Gabriel Achilier va a acabar su contrato con Orense a finales de diciembre del 2025. ( API )

Incluso, Achilier consideró que “existen cosas que uno deja pendiente y ojalá Dios quiera para volver” y regresar al bombillo en el 2026.

Cabe recordar que a inicio de la temporada, Orense anunció la renovación del contrato de su capitán por un año más, es decir hasta finales del 2025.

Gabriel estuvo en Emelec desde el 2009 hasta el 2016, entre ese lapso de tiempo obtuvo el tricampeonato del fútbol ecuatoriano al conquistar tres títulos en el 2013, 2014 y 2015.

Por ahora, la directiva de Jorge Guzmán anunció un preacuerdo con Miler Bolaños para su contratación por dos años.

