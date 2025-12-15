Gabriel Achilier no descarta regresar a Emelec para el próximo año

Gabriel Achilier es uno de los defensas referentes de Orense y fue pieza importante para conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana, pero el defensor ecuatoriano dejó abierta la puerta para volver a Emelec.

El zaguero de 40 años lleva cinco años consecutivos en Orense y aclaró que no está conversaciones con el bombillo para su traspaso; sin embargo, sí desea regresar al bombillo.

“No he conversado con ninguna persona de Emelec, solamente estoy pensando en terminar mi año con Orense y debo ser agradecido”, explicó Achilier en dialógo con KCH radio.

El defensor de 40 años acaba su contrato con el cuadro machaleño a finales de diciembre del 2025, por lo que dejó abierta la posibilidad de cambiar de equipo

Por esa razón, Gabriel aclaró que “la prioridad la tiene Orense, pero si sale la oportunidad de volver a Emelec estaré a la altura al 100%y al 200% de lo que exige un equipo grande”.