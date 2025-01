“ Por el momento es un rumor, hasta el momento no nos llega nada. Existen muchos sondeos y hablando de Álex, pero hasta que no llegue una oferta formal es difícil hablar de ellas ”, aclaró Álvarez en SonoDeportes.

El director deportivo de los albos, Eduardo Álvarez, apuntó que existen varios equipos interesados , pero aún no llega ninguna propuesta .

Pues, en las últimas semanas surgió la información de que el Bournemouth iba a presentar una oferta por Álex Arce , pero desde la directiva de Liga de Quito aún no lo saben.

Álex Arce ya llegó a Ecuador para entrenar con Liga de Quito en la pretemporada, pero el interés por el delantero paraguayo no se ha detenido y uno de los clubes de la Premier League lo están buscando.

El directivo agregó que “no he escuchado, pero lo trato como un rumor y nadie me ha hablado de ese equipo”.