En las instalaciones del estadio Monumental ejecutaba sus trabajos físicos con los jugadores que no formaron parte de la pretemporada .

Burrai no se encontraba entrenando a la par de sus compañeros en Manta , ciudad donde el cuadro torero realiza su pretemporada, más bien regresó a Guayaquil porque su salida de club era inminente.

El arquero argentino nacionalizado ecuatoriano de 34 años, Javier Burrai , no seguiría defendiendo el arco de Barcelona SC para esta nueva temporada 2025.

La tarde de este jueves 16 de enero, la cuenta de X FutgooolEc conmocionó las redes sociales en el ambiente torero, ya que colgaron un video donde se podía observar a Javier Burrai realizando un lento recorrido por la cancha del Monumental, en lo que serían sus últimos pasos en ese gramado.

Burrai, mientras realizaba su caminata por la cancha, lucía cabizbajo y alternaba sus miradas con dirección a las gradas y los arcos del estadio, dejando un emotivo episodio de despedida para la historia amarilla.

Javier, se despide de Barcelona SC con 183 partidos, de los cuales 69 terminó con el arco en cero.

El periodista Carlos Alfaro Moreno, reveló en el programa Esto Es Fútbol de Marca 90, que Burrai se comunicó con él para despedirse. "Javier me escribió para despedirse. Me dijo que iba a jugar en Argentina, aunque no especificó el equipo", afirmó el expresidente de Barcelona SC.