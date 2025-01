"Me siento bastante tranquilo, de eso se encarga mi representante. Ahora, me voy a enfocar en lo que va a ser la pretemporada y si me toca quedarme, empezaré el año de la mejor manera", añadió.

El 2024 para Arce fue uno de sus mejores años de su carrera. Marcó 35 goles entre Liga Pro, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa Ecuador.

Cabe recordar, que Alex Arce tiene contrato con Liga de Quito hasta el 2026. Este martes se unirá con el resto del equipo en el Centro de Alto Rendimiento para iniciar los entrenamientos previo al inicio de esta temporada.